0553 313 94 23

Bakanlıktan tren setlerinin kullanılmadığı iddialarına cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
Bakanlıktan tren setlerinin kullanılmadığı iddialarına cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir gazetede çıkan ve İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan’ın soru önergesi üzerine, "Marmaray’da kullanılmak üzere alınan tren setlerinin kullanılmayarak kaderine terk edildiği" yönündeki iddiaların üzerine aşağıdaki açıklama yayımladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Marmaray’a işletilmek üzere, gelecekteki hedef yolcu sayıları ve yedek araç gereksinimi hesapları da göz önüne alınarak Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından toplam 400 araçlık 54 adet tren seti temin edilmiştir. Söz konusu setlerden 20 adet 5 vagonlu tren seti projenin 13.6 kilometrelik Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminin 29 Ekim 2013 tarihinde işletmeye açılması ile birlikte günde 333 sefer yapmaya başlamıştır. 24 adet 10 vagonlu ve 19 adet 5 vagonlu tren seti ise 12 Mart 2019 tarihinde Gebze-Halkalı arasında 77 kilometrelik hattın tamamının işletmeye açılmasıyla birlikte günde 286 sefer yaparak her gün ortalama 350 - 400 bin yolcu taşınmaya başlamıştır. Anlaşılacağı üzere Marmaray için temin edilen toplam 54 adet setin 43 adedi her gün hizmet vermektedir ve geriye kalan toplam 9 setin bir kısmı yedek olarak kullanılmakta, bir kısmının ise yolcu sayısındaki artışa göre peyderpey işletmeye alınmayı beklemektedir. Halihazırda raylara indirilmemiş 2 adet set bulunmaktadır. Onların da testleri devam etmekte olup, testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alınacaktır. Dolayısıyla haberde yer aldığı gibi Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon Euro israf edilmiş iddiaları asılsızdır. Söz konusu setler Gebze-Halkalı arasında her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet vermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan imzası ile cevap verilen soru önergesinde de bu şekilde izah edilmiş olmasına rağmen sanki bu setler depolarda çürümeye terk edilmiş gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı
    1. 100 yaşında ilk kez doğum gününü..
    2. Denetimli serbestlikten yararlanıp..
    3. ABD-Meksika arasında ek vergiler..
    4. G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
    5. Pakistan’da yola döşenen bomba..
    6. Büyükşehir müzeleri, Bayramı’nda 32..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    8. 17 Ramazan Dünya Helal Günü coşkulu..
    9. OGM Ormanspor Süper Lig için kenetlendi
    10. Nakliyat aracına tıka basa insan..
    11. Bektaşağa Panayırı başladı
    12. Asgari ücrete temmuzda zam var mı?..
    13. İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de..
    14. Çanakkale’de feribot iskelesinde uzun..
    15. Sudan’daki katliamı 3’lü çete planladı
    16. Lice ilçesinde yakalanan terörist..
    17. Amatör sporun görsel anlamda..
    18. “7. Helal Tayyib Fuarı’na katılım..
    19. 18 okulda 50 gösteriyle Bale Festivali
    20. Aydın’da trafik kazası; 1 ölü
    21. Uçak, gemi, tren, araba derken şimdi..
    22. Yeryüzünde en büyük çirkinlik helalde..
    23. Diyarbakır'da 1 PKK'lı terörist..
    24. İstanbul Havalimanlarının 5 aylık..
    25. Develi’de eve dadanan yılanlar..
    26. Tramvay’da felç geçiren adamı sokağa..
    27. EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın..
    28. Bakanlıktan tren setlerinin..
    29. SOCAR’dan stratejik hamle
    30. Güney Ege sahillerinde bayram..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim