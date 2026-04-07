Sıfırı 3 milyon 85 bin olan ikinci el aracı 3 milyon 350 bine satmaya kalktı! Aç gözlü galericiden büyük terbiyesizlik: Annene de selam söyle!

Devletin çıkardığı yasalara ve yüksek cezalara rağmen ilan sitelerindeki galericilerin aç gözlülüğü devam ediyor. Ankara’dan sarı siteye ilan veren bir galericinin, sıfır fiyatı 3 milyon 85 bin lira olan bir otomobilin ikici eli için 3 milyon 350 bin lira istemesi bir kullanıcının tepkisini çekti.

Satıcı ile mesajlaşarak ilanın güncel olup olmadığını soran kullanıcı, ardından fiyatın sıfır otomobilden daha pahalı olmasını eleştirdi. Mesajlaşmanın devamında kendisini Ticaret Bakanlığına şikayet edeceğini söyleyen ilan sahibinin kullanıcıya yaptığı terbiyesizlik de büyük tepki çekti.

TİCARET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Kullanıcı “Sıfır fiyatı 3.085.000 TL olan aracı 3.350.000 TL’ye satmaya kalkıyorsunuz. Sizi ve ilanının Ticaret Bakanlığına şikayet ettim. Artık ne kadar ceza yersiniz orasını bakanlık” bilir sözüne cevap veren satıcı “Annene de selam söyle” dedi.

Kullanıcının sosyal medyada paylaştığı mesajlar büyük ilgi görürken satıcıya da tepki yağan yorumlarda Ticaret Bakanlığının piyasa bozucu bu tür ilanlar için denetimleri sıklaştırması ve ağır cezalar uygulaması çağrıları da yapıldı.