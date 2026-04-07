Gündem Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz
Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının bugünkü duruşmasında yolsuzluktan tutuklu yargılanan İmamoğlu’nun sözleri salonda gerginliğe neden oldu. İmamoğlu’nun "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" şeklindeki sözlerine cevap veren duruşma savcısı "Ekrem Bey, bu sözleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" dedi. İmamoğlu ise savcıya “Kabadayılık bu” karşılığını verdi. Duruşma salonunda tartışmalar yaşandı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 17. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, duruşma savcısı Ekrem İmamoğlu’na soru sordu. Duruşma savcısı "Dün bir beyanda bulunmuşsunuz iddia makamı hakkında. İddia makamı hakkında söyledikleriniz doğru mu? Bu sözleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" dedi.

Dün görülen duruşmada "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" şeklinde söylemde bulunan ve hakkında 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu ise "Kabadayılık bu" şeklinde cevap verdi.

İMAMOĞLU: BU DAVA ÇÖKMÜŞTÜR

Ardından Ekrem İmamoğlu’nun avukatları da savcıya tepki gösterdi. Tartışma yaşanması üzerine mahkeme başkanı duruşma savcısına kişisel münakaşaya girmemesi gerektiğini söyledi.
Mahkeme başkanı daha sonra İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel'i kürsüye çağırdı. Sanık Yüksel'in çapraz sorgusunda, Ekrem İmamoğlu söz aldı.
İmamoğlu, Yüksel'e iddianamede örgüt yönetici olarak yer alan sanık Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığını sordu. Yüksel'in "Hayır" cevabını vermesi üzerine İmamoğlu, "Bu nasıl bir örgüt ki örgüt üyesi yöneticiyi tanımıyor. İddia makamını eleştiren olarak değil, yargılayan makamı olarak olması nedeniyle kınıyorum. Niçin burada olduğunu biliyorum o yüzden rahatım. Bu çalışma arkadaşım 6-7 aydır iddia makamı yüzünden evlatlarından uzak. İddia makamının vesile olduğu casusluk davasını yazan da aynı iddia makamı. Bu bir siyasi davadır. Çökmüştür. Ana şemada örgüt üyesi örgüt liderini tanımıyorsa dava baştan çökmüştür. Çöken bir makam daha vardır, o da iddia makamıdır. İftiraname siyasi bir şeye dönüştürülmüştür, az önceki harareti de ben ona bağlıyorum" dedi.
Duruşma Emrah Yüksel’in çapraz sorgusu ile sürüyor.

Deli İbo

Sülün Ekoooo ne oldu, çalıp çırparken her kese parmak sallıyor, kabadayılık yapıyordun. Hakim bey sesini soluğunu anında kesmiş,sende kabadayının kim olduğunu kabul ettiğine göre, yavaş yavaşta saadete geleceksin demektir.

Hamza

Şunu asın artık ya.
