ABD'den Hürmüz'de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!
ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!

ABD'den Hürmüz'de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!

ABD'nin öncülük ettiği Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik oluşturulan sigorta programı genişletildi.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için başlattığı sigorta teminat programı, küresel sigorta piyasasının önde gelen oyuncularının katılımıyla büyüdü. Başlangıçta 20 milyar dolar olarak planlanan kapasiteye, sağlanan ek 20 milyar dolarlık reasürans desteğiyle toplam teminat tutarı 40 milyar dolara çıkarıldı.

Program, ABD’nin ilgili kurumu tarafından yürütülürken; küresel ölçekte faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri de sürece dahil oldu. Bu kapsamda Berkshire Hathaway, Travelers, Chubb, AIG, Liberty Mutual, Starr ve CNA gibi sektörün önemli oyuncuları programda yer aldı.

Oluşturulan sigorta yapısı, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerini kapsayacak şekilde tasarlandı. Geçiş bazlı kurgulanan sistemde, geminin boğazı tamamlamasıyla birlikte teminat sona ererken, her yeni geçiş için yeniden sigorta sağlanması öngörülüyor. Bu yapı sayesinde toplam kapasitenin döngüsel olarak kullanılacağı ifade ediliyor.

Program kapsamında lider sigortacı rolünü Chubb üstlenirken; fiyatlama, risk değerlendirme ve hasar yönetimi süreçlerinin de bu çatı altında koordine edilmesi planlanıyor.

