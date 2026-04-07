Gündem İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
İstanbul Beşiktaş’ta, siyonist israil Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde polisimizi hedef alan hain saldırıda çatışma çıktı. Kahraman emniyet güçlerimizin anında karşılık vermesiyle 1 terörist ölü ele geçirilirken, 2 hain ise yaralı olarak yakalandı. Çatışmada 2 kahraman polisimiz yaralandı.

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan emniyet güçlerimize yönelik alçakça bir saldırı girişimi düzenlendi. Siyonist rejimin temsilciliğinin de yer aldığı kritik noktada yankılanan silah sesleri sonrası bölge savaş alanına döndü. Terör odaklarının kalleş pususuna anında profesyonel refleksle karşılık veren özel harekat ve devriye ekipleri, çıkan çatışmada teröristleri etkisiz hale getirdi. Emniyetten yapılan son dakika açıklamasına göre; saldırganlardan 1'si olay yerinde öldürülürken, diğer iki terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Hainlerin açtığı ilk ateşle yaralanan 2 polis memurumuz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede büyük paniğe neden olan saldırı sonrası İstanbul Emniyeti adeta kuş uçurtmuyor. Teröristlerin kimlik bilgileri belirlenirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 1'inin öldüğü 2'inin ise yaralı olduğu aktarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EMNİYET: ŞÜPHELİLERDEN 1'İ ÖLDÜ

İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 1'inin öldüğü 2'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

BAKAN GÜRLEK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde;

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

Mehmet emin temel

Cikarin kovun bunlarì daha neyi bekliyorsunuz .

Vay vay

Yahudi katilleri korumak bize mi kaldı..
