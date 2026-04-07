İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan emniyet güçlerimize yönelik alçakça bir saldırı girişimi düzenlendi. Siyonist rejimin temsilciliğinin de yer aldığı kritik noktada yankılanan silah sesleri sonrası bölge savaş alanına döndü. Terör odaklarının kalleş pususuna anında profesyonel refleksle karşılık veren özel harekat ve devriye ekipleri, çıkan çatışmada teröristleri etkisiz hale getirdi. Emniyetten yapılan son dakika açıklamasına göre; saldırganlardan 1'si olay yerinde öldürülürken, diğer iki terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Hainlerin açtığı ilk ateşle yaralanan 2 polis memurumuz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede büyük paniğe neden olan saldırı sonrası İstanbul Emniyeti adeta kuş uçurtmuyor. Teröristlerin kimlik bilgileri belirlenirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 1'inin öldüğü 2'inin ise yaralı olduğu aktarıldı.

EMNİYET: ŞÜPHELİLERDEN 1'İ ÖLDÜ

İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 1'inin öldüğü 2'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.

BAKAN GÜRLEK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde;

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.