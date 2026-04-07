Pezeşkiyan: Vatanım için canım feda
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail’e karşı savunma için kayıt yaptırdığını duyurdu; “İran'ı savunmak için canımı feda etmeye hazırım” mesajı verdi.
Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla İranlının kayıt yaptırdığını bildirdi.
Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim."