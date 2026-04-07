Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı!

Şanlıurfa merkezli yürütülen dev terör operasyonunda, DEAŞ’a finansal destek sağladığı tespit edilen 36 hain kıskıvrak yakalandı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan güvenlik güçleri; İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan kirli ağı çökertti.

Vatan toprağının huzuruna göz diken terör odaklarına yönelik amansız takip meyvesini verdi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Emniyet ve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a para aktararak "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun"u hiçe sayan yapılanmayı deşifre etti. Şanlıurfa merkezli; Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’i kapsayan 8 ilde, 39 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ’ın finansörleri tek tek toplandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 farklı adrese düzenlenen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avrupa'da tüm terör örgütlüğü işbirlik içerisindeler!

Avrupa'da aynı kişiler kripto olarak hem selefi/işid hem fetö faaliyetlerindeler! Öyle ki' kripto fetöcüler görev yaptıkları derneklerde, işid/deaş vb'lerine aktardıkları düşünülen paraları gayriresmi illegal el altından toluyorlar! Dernek bu sebeple karıkocayı dernekle ilişiğini kesmek isteyince; hemen devreye giren fetöcülerin desteğiyle imza kampanyası başlatıp dernekten atılması engelleniyor! Kıripto karıkoca heryerde aktifler, Camide hoca, üniversitede eğitim görevlisi, tarikatte mürit, cemeatte şakirt, teşkilatta abi/ablas, özellikle gençliğin üzerinde çok etkili ve çoook tehlikeliler.......

