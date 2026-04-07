Samsung’dan yeni hamle: S27 serisine 'Pro' modeli

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi, yeni bir modelle genişleyebilir. Sızıntılara göre Samsung, Galaxy S27 Pro adında yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy S27 Pro adındaki bu yeni model, Ultra ve Plus arasında konumlanan ikinci bir üst seviye seçenek olacak gibi görünüyor.

S27 PRO, S PEN OLMADAN GELEBİLİR

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S27 Pro, S Pen desteği sunmayacak. Ancak buna karşılık önemli bir ekran özelliği alabilir.

Markanın şuan sadece Galaxy S26 Ultra'da kullandığı Privacy Display teknolojisinin bu modelde de yer alması bekleniyor.

Privacy Display özelliği ekranın görüş açısını daraltıyor. Bu sayede ekranda yer alan içerik sadece telefonu tam karşıdan tutan kişi tarafından görülebiliyor. Yan taraftan bakan biri ekranda ne olduğunu net şekilde göremiyor.

Samsung’un yeni seride bu ekran teknolojisini iki farklı modelde kullanmayı planladığı söyleniyor. Bunların Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro olması bekleniyor.

ULTRA KAMERASI, DAHA KÜÇÜK GÖVDE

Galaxy S27 Pro’nun fiyatı ve diğer teknik özellikleri henüz net değil. Ancak bazı tahminler var. Yeni model, Ultra’dan biraz daha küçük bir ekran kullanabilir. Buna rağmen Ultra modelindeki gelişmiş kamera sistemini koruyabilir.

Bu yaklaşım, Apple’ın Pro iPhone modellerine benziyor. Daha kompakt bir gövde, ama üst düzey kamera.

GALAXY SERİSİ DÖRT MODELE ÇIKABİLİR

Galaxy S27 Pro’nun gelmesiyle Samsung’un amiral gemisi serisi dört modele çıkabilir. Bu durumda seride şu modeller yer alabilir:

• Galaxy S27

• Galaxy S27 Plus

• Galaxy S27 Pro

• Galaxy S27 Ultra

Samsung böylece ürün dizilimini Apple’ın iPhone serisine daha çok yaklaştırmış olacak.