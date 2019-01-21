Bakanlıktan Taksiciler Odası'na inceleme!

UBER-Taksi gerilimi sürerken UBER’in en büyük rakibi olan Careem’in davetlisi olarak 4 kişilik bir heyetle Dubai’ye gittiği için eleştiri oklarının hedefi haline gelen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında bakanlık tarafından inceleme başlatıldı.

İki müfettiş Oda'ya gitti

Kasım ayında Ticaret Bakanlığı'na gönderilen, Dubai merkezli Careem'e yapılan ziyaret başta olmak üzere bir kaç maddeden oluşan şikayet dilekçesi üzerine Esnaf ve Sanatkarlar Müdürlüğü'ne bağlı iki müfettiş Taksiciler Odası'na geldi.

Oda Başkanı Aksu ve yetkililerinden şikayete konu başlıklarla ilgili bilgi alışverişinde bulunan müfettişler İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk'ün de kapısını çaldı.

Öztürk, Taksiciler Odası Başkanı Aksu'nun Kasım ayındaki Careem ziyaretini birliğe kayıtlı tüm taksicilere attığı 'UBER'i bitireceğim diyen Oda başkanı ve yönetimi mesleği global hırsızlara satmak için Dubai'de'' mesajı ile duyurmuştu.



(Ticaret Bakanlığı'na gönderilen şikayet dilekçesi)

Dilekçede olağanüstü genel kurul istendi

Bakanlığa Kasım ayında gönderilen dilekçede; UBER benzeri yolcu taşıma uygulaması Careem'in davetlisi olarak Dubai'ye gidilmesi, kendilerine yakın olmayan üyelere yönelik aidat baskısı ve İzmir Çandarlı'daki otelin kiracıdan keyfi olarak alınarak Oda'nın zarara uğratıldığına ilişkin iddialarla İstanbul Taksiciler Odası'nın seçimli olağanüstü genel kurula götürülmesi talep edildi.

Ya takipsizlik ya da kayyum

Müfettişler incelemelerini bitirdikten sonra detaylı bir rapor hazırlayarak bakanlığa bir rapor sunacak. Rapor sonucunda ya takipsizlik ya da seçimli olağanüstü genel kurula kadar kayyum atanmasına karar verilebileceği öne sürülüyor.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 4 kişilik bir heyetle UBER’in en büyük rakibi olan Careem’in davetlisi olarak Kasım ayında Dubai’ye gitmiş, 3 gün süren ziyaretin tüm masraflarını ise Careem karşılamıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Aksu söz konusu görüşmeyi doğrulamıştı.

Taksiciler Odası Başkanı Careem ziyaretini doğruladı

UBER'in faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu 4 kişilik bir heyetle UBER'in en büyük rakibi olan Careem'in davetlisi olarak Dubai'ye gitti. 3 gün süren ziyaretin tüm masraflarını ise Careem karşıladı. Dubai'de yapılan toplantılarda taksicilerin Careem sistemine girmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da Üsküdar'da düzenlenen taksici buluşmasında Careem'le yapılan görüşmeyi doğruladı. (Yeni Şafak)