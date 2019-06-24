Bakanlıktan son dakika açıklaması! 2 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.24 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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