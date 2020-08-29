Bakanlıktan sağlık çalışanlarına iyi haber

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlamasından sonra 22 Mart tarihinden bu yana sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve İZBAN için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir açıklama yayımladı. Bakanlık, sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşımın 31 Aralık tarihine dek uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının bu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlandığı bildirildi.

Bütün dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün Türkiye’de kontrol altında tutulmasına rağmen hala vaka sayılarının günlük bin 400’ü aştığı vurgulanarak sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek için büyük özveri ile çaba sarf ettiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar mühim olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasıyla ilgili kararın süresinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasının devamında, küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yapan sağlık çalışanları için ne yapılsa az olacağı, işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarını İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ile ücretsiz ulaştırmaya devam edecekleri bildirildi.