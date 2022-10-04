Bakanlıktan Onur Şener'i öldüren zanlılara ilişkin açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Onur Şener cinayeti kapsamında tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Gece hayatı ve alkol, Ankara'nın Çayyolu semtindeki bir batakhanede de cinayete sebep oldu.

Müzisyen Onur Şener, "istek parça" sebebi ile katledildi.

Kamu görevinden uzaklaştırıldılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalıştıkları öğrenilen cinayet zanlıları İlker Karakaş ve Ali Gündüz kamu görevinden uzaklaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zanlılara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker KARAKAŞ ve Ali GÜNDÜZ 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır.

İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır.