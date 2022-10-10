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Aktüel Bakanlıktan İBB bütçesi açıklaması
Aktüel

Bakanlıktan İBB bütçesi açıklaması

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) zamanında hazırlayamadığı bütçeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 16:06:00 -
Bakanlıktan İBB bütçesi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2 Eylül'e kadar işlenmesi gereken bütçe tahminlerini, 8 Ekim'de sisteme girdiğini, kontrol edilen verilerin bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.

Bakanlık, İBB'nin 2023-2024 ve 2025 bütçe tahminlerinin gönderilmesi süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili fıkrasında, "Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir" hükmünün bulunduğu hatırlatıldı.

Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin Bakanlığa bildirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Ağustos 2022 tarihli, 4283384 sayılı yazımızla yerel yönetimlerin, 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül 2022 tarihine kadar 'YerelBilgi' sistemine girmeleri istenmiştir. İBB ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de YerelBilgi sistemine girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir."

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