Bakanlıktan gönderme: Işıklarımız hiç sönmedi

Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” mesajına İçişleri Bakanlığı “Işıklarımız hiç sönmüyor” göndermesinde bulundu. Skandala tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, “Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da “Herkes, görev yaptığı yer ve kurumun ‘mehabetini’ gözetmekle mükelleftir. Aksi takdirde layık olmadığı yerde fuzuli şagil durumunda demektir” ifadesini kullandı.