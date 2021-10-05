Bakanlıktan 3.6 milyon vatandaşa hizmet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.



Vatandaşların sunulan hizmetlere ulaşmasında SHM’lerin öncülük ettiğini belirten Bakan Yanık “81 ilde bulunan SHM’lerimizde, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirme yapılmasının yanı sıra kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik birçok destek sunuyoruz” diye konuştu. Bakan Yanık, vatandaşların sosyal hizmet modellerine kolayca ulaşabildiği SHM’lerde, aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi destekler verildiğini bildirdi.

Birçok hizmet bir arada veriliyor

SHM’lerde birçok hizmetin bir arada sunulduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Böylece vatandaşlarımızın sunduğumuz hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyoruz. 372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik. Toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi sunma, desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzde SHM’ler, vatandaşlarımız ile Bakanlığımız arasında köprü görevi üstleniyor. Bu yıl içerisinde 18 SHM’yi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yıl sonuna kadar 6 SHM daha açmayı hedefliyoruz” dedi.

Vatandaşlara birebir destek sunuluyor

“372 Sosyal Hizmet Merkezimiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” diyen Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaç duyduğu konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için tüm Türkiye’deki SHM’lere başvurabildiğini, çözümler için vatandaşlara birebir destek sağlandığını belirtti.

Ailelere 5 farklı alanda eğitimler veriliyor

SHM’lerde ailelere yönelik verilen hizmetlerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, şunları söyledi: “Ailelerimize yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında hizmet veriyoruz. ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit ediliyor, yapılan incelemeler sonucu Bakanlığımızın hizmet modellerinden uygun olanı uygulanıyor. Ayrıca ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için hayata geçirilen AEP kapsamında ailelere eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplamda 28 modülden oluşan eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde, ailelerin sahip oldukları kaynakları etkin, verimli kullanmaları ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlemler almaları sağlanıyor. Ailelere yönelik bir diğer uygulama olan Aile Danışmanlığı Hizmetlerinde ise çiftlerin kendi başlarına çözemedikleri sorunların çözülmesi için rehberlik, danışmanlık ve eğitim alanlarında katkı veriliyor.”