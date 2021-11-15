Bakanlık yalanladı: Uyuşturucu bulunan kişinin iş akdi feshedildi

Yeni Akit Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “İl Müdürlüğünde Narkotik Operasyonu” başlıklı haberle ilgili açıklama yaparak adı geçen çalışanın iş akdinin fesih edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Basın müşavirliği aracıyla yaptığı açıklamada, “Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta iken emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve mahkemece tutuklanmıştır. Bakanlığımız tarafından derhal müfettiş görevlendirilmiş ve kişinin iş akdi fesih edilmiştir. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30.10.2021 tarihinde F.D. isimli şahsın ikâmetinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur.

Şahıs “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31.10.2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın hemen ardından 4857 sayılı iş kanunun 25. Maddesinin “II” Fıkrasında belirtilen Ahlak ve iyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlığı “d” bendi uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve 05.11.2021 tarihinde iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir. Konu ile ilgili 04.11.2021 tarihinde başlatılan soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.