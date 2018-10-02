Bakanlık, vatandaşın ekmeğine sahip çıktı
Ticaret Bakanlığı, Ankara’da ekmek fiyatlarına yapılan zammı durdurdu.02 Ekim 2018 Salı 10:33
Ticaret Bakanlığı, Ankara’da ekmek fiyatlarına yapılan zammı durdurdu. Ankara’da yüzde 25 oranında zam yapılarak 200 gram ekmeğin fiyatının 1 liradan 1,25 TL’ye yükselmesi üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtildi. Ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir” denildi.
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