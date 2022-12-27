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Bakanlık üstüne basa basa, son kez uyardı! Son 4 gün! Sonra başınızı duvarlara vurmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 2/B ve tarım arazileri satışında başvuruların 31 Aralık tarihinde sona ereceği uyarısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini yapmaları çağrısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:20:00 -
Bakanlık üstüne basa basa, son kez uyardı! Son 4 gün! Sonra başınızı duvarlara vurmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, 2/B ve tarım arazileri satışında başvuru süresinin 31 Aralık tarihinde sona ereceği hatırlatması yapıldı. Bu yıl Nisan ayında 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Bakanlık açıklamasında vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvurularını yapma çağrısında bulunuldu.

Bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularını aldı

Açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu hatırlatıldı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bu düzenlemeden daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal değişiklik ile 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

31 Aralık tarihine kadar uzatıldı

“Süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını hatırlatırız. Vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini son tarih olan 31 Aralık tarihine kadar yapabilirler.” 

 

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