Bakanlık tarafından zararlı görülen ahlaksız Büyülü Gökkuşağı kitabı ne anlatıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zararlı kitap olarak nitelendirilen Büyülü Gökkuşağı rezil kitap LGBT propagandasını işliyor. Rezil kitapta, çocuk iken gökkuşağının altından geçince kızlar erkek, erkekler de kız olur hikayesinden etkilenen Yılmaz’ın rüyasında arkadaşı Dilek’le gökkuşağının altından geçtikten hemen sonra ikisinin de cinsiyetinin değişmesi, daha sonra tekrar gökkuşağının altından geçerek eski hallerine geri dönmeleri anlatılıyor. Kitapta cinsiyet değiştirmeyi öven pek çok ahlaksız ifadeler bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunun Bakan Zehra Zümrüt Selçuk “Vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığımıza ulaştırabilmeleri için Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Platformu’nu oluşturduk. Vatandaşlarımız, çocukları için zararlı gördükleri yayınları Bakanlığın web sayfasında yer alan e-posta, WhatsApp (+90 530 918 11 17) ve BİP uygulaması seçenekleri üzerinden bildirebilirler.” dedi.