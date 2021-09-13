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Bakanlık talimatı verdi! Denetimler başladı
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Ekonomi Bakanlık talimatı verdi! Denetimler başladı
Ekonomi

Bakanlık talimatı verdi! Denetimler başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi'nde eş zamanlı denetim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 12:25:00 -
Bakanlık talimatı verdi! Denetimler başladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

Eş zamanlı denetim

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince bugün 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Denetimler sadece bugünle sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli devam edecek.

Denetlenecek haller

Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.

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