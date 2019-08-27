Bakanlık S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.https://t.co/qI5fgYD2AY#MSB#TSKpic.twitter.com/ZZ4bQ36seQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2019 Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." ifadelerine yer verildi.

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