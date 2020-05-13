Bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada tespit etti, belediye yıkıma başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelen yazılara istinaden Gelemiş Mahallesi Yalı mevkiinde kaçak yapılan yapılar yıkıldı.

Turizm merkezi Antalya ve ilçelerinde kaçak yapıyla mücadele devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan ’İmar Barışı’nda Antalya’da binlerce Yapı Kayıt Belgesi oluşturuldu. Ankara’dan gelen bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulan kaçak yapılar belirlendi ve bunların Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Usulsüz, yanlış beyan ve belirlenen tarihten sonra binaların yapılması gibi gerekçeler nedeniyle belgelerin iptal edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan belediyelere yıkım için yazı

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılından sonra yapılan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak binalar tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkım için Antalya’daki belediyelere yazı gönderildi. Bu kapsamda Kaş’ta kaçak yapıların yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan kaçak yapıların tespiti yapılıp, Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi Yalı mevkii Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde ve Doğal Sit alanı içerisinde bulunan Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan kaçak inşaatların 3194 sayılı imar kanunu ilgili mevzuatları çerçevesinde yıkımı gerçekleştirildi. Bunun üzerine Kaş Belediyesine bağlı iş makineleri kaçak yapıların yıkımına başladı.

"Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek"

Konuya ilişkin Kaş Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgide şu ifadeler kullanıldı: “Kaş ilçemiz yıllık çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir. Bu denli önemli olan ilçemizdeki yapılaşmanın da belli bir plan dahilinde olması önemli bir husustur. İlçemizin planlı gelişmesi için kent merkezinin imar planı revize edilmiş ve ayrıca 6 mahallesinde de imar planları yapılarak, yeni yerleşim alanları oluşturulmuştur. Ayrıca kırsal yerleşim birimlerinde de köy yerleşik alan planlama çalışmaları da devam etmektedir. Ancak zaman zaman yapılmakta olan kaçak binaların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelen yazılara istinaden kaçak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılması sağlanmaktadır. Bu yazılara istinaden bugün de Gelemiş Mahallesi Yalı mevkiinde kaçak yapılan yapılar yıkılmış olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. Şunu söylemeliyiz ki, ilçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”