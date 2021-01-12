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Ekonomi Bakanlık harekete geçti! Teşvik verilecek
Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Teşvik verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli konteyner üretiminde teşvik verilmesi için Sanayi Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 08:50:00 -
Bakanlık harekete geçti! Teşvik verilecek

Pandeminin küresel ekonomiyi sarstığı 2020'de dünya ihracatındaki payını yüzde 1.03 ile tarihi zirveye taşıyan ve 169.5 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefini de aşan Türkiye, ihracatçının en önemli sorunu haline gelen konteyner krizinin çözümü için de düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığı yeni ve yerli konteyner üretimi için harekete geçti.

"Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada konteyner eksikliği doğdu" diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuyla ilgili Sabah'a yaptığı açıklamada, arz eksikliğinin giderilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Pekcan, "Konteynerle ticaretin büyük kısmı dünyada Çin ile yapılıyor. Küresel konteyner imalatını da Çin gerçekleştiriyor" dedi.

Prefabrik imalatı yapan ve uluslararası düzeyde çalışan birkaç Türk firması ile görüştüğüne dikkat çeken Pekcan, "Bu firmalarla konteyner imalatını niçin yapmadıkları konusunda görüştük. Bunu üretmek zor değil. Türkiye'de dünya çapında prefabrik ve konteyner üreten firmalar var. Sadece basınç testi gibi önemli ürünlerin taşınmasıyla ilgili hidrolik testlerini geçmeleri gerekiyor. Test laboratuvarları yok. Üretimi yapan, o laboratuvarı da yapar bence. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada konteyner eksikliği doğdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da görüştüm; konteyner, vagon imalatına teşvik verelim diye, onlar da aynı fikirdeler. Piyasada bir arz eksikliği var. Bunu tamamlamamız lazım" açıklamasında bulundu.

Çin ile ticarette tren yolunun devreye girmesinin de son derece önemli olduğunu belirten Pekcan, "Burada ihracatçımızın Çin pazarını iyi tanıması lazım. 13 günde sevkıyat yapılıyor olması büyük avantaj" dedi. Eskiden Uzakdoğu'ya denizyoluyla 35-40 günde gidilebildiğini hatırlatan Pekcan, "Kara yoluyla da geçiş kotaları ve alınan ücretler, navlunu çok pahalı hale getiriyordu. Sefer sayıları arttıkça herhalde maliyet de navlun da düşecektir diye bekliyorum" diye konuştu.

Çin'in hedef ülke olduğunu belirten Pekcan, "Çin'e yapılan ihracatta devlet desteklerimizi beş puan fazla uyguluyoruz. Ayrıca lojistik merkezi olarak Amerika, Afrika, Avrupa, Rusya'da çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili TOBB, DEİK, TİM gibi kurumların ayrı ayrı çalışması var. Ülke bazında iş konseyi başkanlarından veri topluyoruz. Herkes kendi başkan olduğu ülkeye lojistik merkezi gelsin istiyor. İş dünyası ile beraber o bölgedeki yapılanmanın uygun olduğunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Teşvik sistemi üzerinden uluslararası fuarları da desteklediklerini belirten Pekcan, "İhracata ve hizmet ticaretine yönelik desteklerde etki analizi yapıyoruz. Devletin kaynakları kısıtlı bunları en doğru adreste en etkin şekilde kullanmak durumundayız. Bu devlet desteklerini tek tek incelediğimizde amacına ulaşıp ulaşmadığına bakıyoruz. Ülke ve firma bazında analiz ediyoruz" diye konuştu.

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