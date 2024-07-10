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Aktüel Bakanlık 'gerçek atıştırmalık' adı geçen reklamını durdurdu! Ülker gıda devini mat etti! Süreci ile ilgili flaş gelişme!
Aktüel

Bakanlık 'gerçek atıştırmalık' adı geçen reklamını durdurdu! Ülker gıda devini mat etti! Süreci ile ilgili flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 00:41:00 - 2024-07-10 01:01:07
Bakanlık 'gerçek atıştırmalık' adı geçen reklamını durdurdu! Ülker gıda devini mat etti! Süreci ile ilgili flaş gelişme!

Ülker’in ‘haksız rekabet’ şikayeti üzerine Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ ifadesinin yer aldığı reklam filminin yayını durduruldu. Ülker istedi!

Ekonomim’in haberine göre Ticaret Bakanlığı, Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamıyla ilgili ‘haksız rekabet’ şikayetini haklı buldu ve markaya ceza kesti.

Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı ‘gerçek atıştırmalık’ ifadesinin ‘rekabete aykırı’ olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.

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