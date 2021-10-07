Bakanlık enseledi! Ünlü marka gramaj oyunu yaparken yakalandı

Hükümet, bir taraftan gıdada fahiş fiyat uygulayan fırsatçılarla mücadele ederken, diğer taraftan da ambalaj ve gramaj oyunlarıyla tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunan firmalara göz açtırmıyor.

Fiyat değişmedi

Ünlü bir ketçap markası tarafından ambalajlarla oynanan oyun Ticaret Bakanlığı müfettişlerince meydana çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda firma tarafından sağlanan bilgiler ve belgeler kapsamında ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle 390 grama düşürüldüğü ancak 1 Nisan’da yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliğine aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya devam edildiği belirlendi.

Reklamları durduruldu

Gramaj değişikliği yapılmasına rağmen iki ayrı fatura örneğinden tespitte bulunan bakanlık, 400 gramlık ürünlerin 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden satışa sunulduğu ve böylece ürüne ‘gizli zam’ uygulandığını tespit etti. Bakanlık söz konusu etiket ve ambalaj kullanımından kaynaklı ticari reklam ve uygulamaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Yapılan uygulamanın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespitinde bulunan bakanlık inceleme konusu ürünün ülke çapında satışa sunulduğunu da belirlerken, gramaj oyunu ile vatandaşı aldatan firmaya 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ürüne ilişkin tüm reklamların da yayınlanmasına yasak getirdi.