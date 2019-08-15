Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık verildi Dağlıca Üs Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristi anında etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Hakkari Dağlıca üs bölgemize saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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