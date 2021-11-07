Bakanlık duyurdu... İşte 2021 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı 1 Kasım 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, devam etmekte olan operasyonlar, eğitim faaliyetleri ve tatbikatlar olmak üzere birçok konu hakkında açıklama yapıldı.

Terörle Mücadele kapsamında Ekim ayı içerisinde yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı 3’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere toplam 27 operasyon icra edilerek 279 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 32 bin 835, bu yılın başından itibaren ise toplam 2 bin 360 terörist etkisiz hale getirildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde rejimin çeşitli bahanelerle sivillere karşı yürüttüğü saldırılar devam etmektedir. Son bir ayda, İdlib bölgesinde Rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetmiş, 72 sivil ise yaralanmıştır. Ekim ayında Suriye harekât bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 169 terörist etkisiz hâle getirildi.

Son 1 ayda 22 bin 406 kişi hududu geçemeden engellendi

Hudutların güvenliği insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlanmakta. Kamera, termal kamera, radar, dürbün, fotokapan ve diğer mevcut keşif ve gözetleme vasıtalarının yanında İnsansız Hava Araçları ve İnsanlı Keşif Uçakları’da etkin bir şekilde kullanılıyor.

İran sınır hattında 2019 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellendi. 5.016 şahıs yakalandı. 2020 yılında ise 127 bin 434 şahıs engellenip 185 şahıs yakalandı. 2021 yılında 83 bin 8674 şahıs engellenip bin756 şahıs yakalandı.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde ekim ayında, tüm hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalandı. Bu şahıslar arasında 24’ü FETÖ olmak üzere toplam 38 terörist yakalandı, 22.406 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Ekim ayında icra edilen operasyonlarda; 18 bin 997 paket sigara, 185 kilogram uyuşturucu, 121 adet cep telefonu ve 56 adet muhtelif silah ele geçirildi.