Bakanlık duyurdu: Hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında, iki F-16 tipi savaş uçağı ile atışlı görev icra edildiğini duyurdu. ROKETSAN TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombalarının hedefleri tam isabetle vurduğunu aktaran MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. Roketsan TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu"