Bakanlık duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.