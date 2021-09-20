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Aktüel Bakanlık duyurdu... Etkisiz hale getirilen hainler bakın kim çıktı
Aktüel

Bakanlık duyurdu... Etkisiz hale getirilen hainler bakın kim çıktı

İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat (35) olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:30:00 -
Bakanlık duyurdu... Etkisiz hale getirilen hainler bakın kim çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu' kapsamında 19 Eylül'de; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'sorumlu' seviyede faaliyet yürüten, 'Terörde Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi.

Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin de 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Ardıl Poyraz' kod adlı Büşra Kaya (28) olduğu tespit edildi.

 

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Yorumlar

kayserili

cok guzel haber ama yetmez lesleri sira sira gormek istiyoruz
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