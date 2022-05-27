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Aktüel Bakanlık duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:21:00 - 2022-05-27 14:22:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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