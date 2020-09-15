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Aktüel Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist imha edildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist imha edildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açıp sızma girişiminde bulunan11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:31:00 - 2020-09-15 14:31:57

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

MSB'den yapılan açıklamada bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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