Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.