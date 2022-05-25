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Aktüel Bakanlık duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 20:21:00 -
Bakanlık duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu belirtildi.

Operasyonda, 1500 kilogram amonyum nitrat, 6 EYP düzeneği, 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 TS 50 mayın, 6 RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 1 Dragunov​​​​​​​ kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü ile 5 şarjörü, 10 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 çeşitli çaplarda fişek, 1 akü, 1 güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.

Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği ifade edildi.

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