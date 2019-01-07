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Bakanlık duyurdu! Bunları yapın 700 TL cebinizde kalsın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide yıllık 700 lira tasarruf sağlayacak önlemlerin yer aldığı bir kamu spotunu yayınladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:55
Bakanlık duyurdu! Bunları yapın 700 TL cebinizde kalsın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Yüzde 28'e kadar tasarruf...

Bakanlık, enerji tüketiminde verimlilik ve tasarruf sağlamaya ilişkin ip uçlarını, yayınladığı kamu spotuyla duyurdu. Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonlar da kullanıldı. Söz konusu spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.

700 liraya yakın tasarruf

Kullanılmayan elektronik eşyaların prizden çıkarılması gerektiği belirtilen kamu spotunda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya yakın tasarruf edilebileceği belirtildi. Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkati çekecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:55
  1. Türkiye
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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