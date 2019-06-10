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Bakanlık duyurdu! Başvuru için son 6 gün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı için başvuru süresine ilişkin açıklama yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
Bakanlık duyurdu! Başvuru için son 6 gün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.

Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran’a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

Konutta yüzde 3

İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

9.8 milyon başvuru

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul’u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. İmar Barışı
  6. Yapı Kayıt Belgesi
  7. konut

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