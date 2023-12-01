Bakanlık duyurdu! Asgari ücret toplantısı 11 Aralık'ta
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.
Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet tarafı yer alıyor.
Güncel olarak 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zamla birlikte yeni ücret belirlenmiş olacak.
DOLAYLI OLARAK TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR
Asgari ücrete gelecek zam oranı asgari ücretten yüksek maaş alanları da ilgilendiriyor. Kurumlar, asgari ücret oranına gelen zam oranını baz alarak maaşlara zam yapabiliyor.
ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞECEK?
İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, geçici işgörmezlik ödeneği, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak.
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