Bakanlık duyurdu: 5 terörist imha edildi

Yurt içi ve yurt dışındaki bölücü terör örgütü PKK'yla etkili mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."