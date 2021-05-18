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Bakanlık duyurdu! 110 kaymakam adayı alınacak
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Siyaset Bakanlık duyurdu! 110 kaymakam adayı alınacak
Siyaset

Bakanlık duyurdu! 110 kaymakam adayı alınacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 110 kaymakam adayı alınacağı belirtildi. Sınav başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 08:03:00 -
Bakanlık duyurdu! 110 kaymakam adayı alınacak

Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaymakamlık sınavına hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümü mezunları başvurabilecek.

Adaylar 26 mayıs-2 haziran arasında ÖSYM üzerinden başvurabilecek

Başvurular 26 Mayıs - 2 Haziran arasında ÖSYM'nin internet sayfasından yapılacak.

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olan adayların başvurabileceği sınav 10 Temmuz'da yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylardan 440'ı mülakata davet edilecek.

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