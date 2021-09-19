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Aktüel Bakanlık duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 13:13:00 -
Bakanlık duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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