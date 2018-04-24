Bakanlık çiftçilere 30 bin TL geri ödemesiz hibe verecek!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genç çiftçi projesi kapsamında projelerini uygulamaya koyan 18-40 yaşındaki vatandaşlara 30 bin TL geri ödemesiz hibe verileceğini söyledi. Genç çiftçi projesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından vatandaşlar tarafından projenin detayları incelenmeye başladı. Genç çiftçi projesi kapsamında on binlerce kişiye 30 bin TL geri ödemesiz hibe ücreti verilecek. Proje kapsamında hibe alacak vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, bitki üretimi gibi alanlarda proje yapması gerekiyor. Başvuru için aranan şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Söz konusu 30 bin tl geri ödemesiz projeden yararlanmak için;

-18 yaşından büyük olmak,

- 41 yaşından gün almamış olmak,

- Her hangi bir işte sigortalı çalışmıyor olmak,

- Vergi mükellefi olmamak,

- Şirket sahibi olmamak,

- Başka hibe programlarından yararlanmamış olmak,

- Öğrenci olmamak şartları aranmaktadır.

- Kırsal bölgede ikamet etmek gibi şartları taşımak gerekmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genç çiftçi projesi kapsamında projelerini uygulamaya koyan 18-40 yaşındaki vatandaşlara 30 bin TL geri ödemesiz hibe desteğine başvuru yapmak isteyen adaylar Buraya Tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ya da herhangi bir İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.