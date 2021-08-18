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Ekonomi Bakanlık, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Ekonomi

Bakanlık, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:58:00 -
Bakanlık, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21,4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18,1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı. Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocaktemmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi.

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