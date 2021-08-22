Bakanlık, BAGİS cihazı desteğinin süresini uzattı

Bakanlık tarafından hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere takılacak gemi izleme cihazlarını, bu cihazların çalışması, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile bu konularda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini düzenliyor. Buna göre, denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan gemilere BAGİS cihazının takılması ve çalışır durumda tutulması zorunlu bulunuyor. Takılacak cihazların Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce istenen yazılım ve donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor. BAGİS cihazının temini, balıkçı gemilerine takılması, sökülmesi ve arızaların giderilmesine ilişkin tüm masraflar, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından karşılanıyor. BAGİS ile ilgili GSM, uydu abonelik, iletişim ve haberleşme giderleri ise 31 Aralık 2023’e kadar Bakanlıkça karşılanacak. Süre sonunda söz konusu giderler, balıkçı gemisi yetkilileri tarafından ödenecek. Balıkçı gemisi yetkilisi, cihaz takılması veya sökülmesi talebini il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirecek. İlk defa BAGİS cihazı takılacak veya mevcut cihazı yenilenecek balıkçı gemisinin cihaz takılmadan avcılık yapmasına izin verilmeyecek.