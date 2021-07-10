Bakanlık alınacak tedbirleri duyurdu: Bu yıl tokalaşma yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak olması nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerine yönelik bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurban satış yerinin etrafının sınırlandırılması, uygun giriş-çıkış kapılarının oluşturulması, satış yerine maskesiz girilmesine izin verilmemesi, girişte el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü yapılması zorunlu tutuldu.

Hayvan alım-satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması önem taşıyor. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin il tarım ve orman müdürlüklerine talimat gönderildi. Söz konusu tedbirler konusunda afiş ve broşürler de hazırlatılarak dağıtılmaya başlandı.

Tedbirler kapsamında, kurban satış yerinin etrafının sınırlandırılması, uygun giriş-çıkış kapılarının oluşturulması, satış yerine maskesiz girilmesine izin verilmemesi, girişte el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü yapılması zorunlu tutuldu.

Kurban satış alanlarında küpesiz hayvan olmayacak

Kurban satış yerlerine girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesinin kontrol edilerek, küpesi ve belgesi olmayanların buralara girişine izin verilmeyecek.

Hayvan alım-satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması önem taşıyor. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak.

Buralarda düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak. Sosyal alanlarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal gibi malzemeler kullanılacak. Görevli personel uygun, temiz iş kıyafetleri ve koruyucu giysiler (bone, maske, galoş, eldiven, çizme) giyecek ve mutlaka ağız maskesi takacak.

Kurban kesim alanına hayvan sahiplerinin toplu girişi engellenecek

Hayvan kesim yerlerinin önünde salgına ilişkin bilgilendirme afişleri bulundurulacak. Kesim yerleri, mezbahalar ve özel hayvan kesim yerleri bayram süresince açık olacak ve hizmet verecek. İhtiyaç olan yerlerde mobil hayvan kesim yerleri oluşturulacak, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınacak.

Hayvan kesim yerlerinde görev alacaklara salgın tedbirlerine ilişkin eğitim verilecek. Kesim alanına hayvan sahiplerinin toplu girişi engellenecek. Oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibi alınarak sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi sağlanacak.

Hayvan kesim yerlerinde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevuyla yapılacak. Kasapların hijyen kuralları ve Kovid-19'a yönelik alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanacak. Her kesimden sonra aletler temizlenecek, kesim alanlarında lavabo ve el dezenfektanları bulundurulacak. Buralar düzenli olarak havalandırılacak.

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmeyecek.

Cadde, sokak ve parklarda hayvan kesimi yapılamayacak

Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların kurbanlık hayvan alımını son güne bırakmaması tavsiye ediliyor.

Kesim yerlerinde işlemlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının önlenmesi ve yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların kurbanlarını bayramın ilk gününde kestirmekte ısrarcı davranmaması da büyük önem arz ediyor.

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılmayacak.