Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.