Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri etkili şekilde vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınakların imha edildiği açıklandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:47
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.
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