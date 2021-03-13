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Ekonomi Bakanlık açıkladı! Plastik poşetlerle ilgili yeni düzenleme
Ekonomi

Bakanlık açıkladı! Plastik poşetlerle ilgili yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin detaylar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:10:00 -
Bakanlık açıkladı! Plastik poşetlerle ilgili yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanın en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek.

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