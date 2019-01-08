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Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

08 Ocak 2019 Salı 06:21
Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

Bakanlık, enerji tüketiminde verimlilik ve tasarruf sağlamaya ilişkin ip uçlarını, yayınladığı kamu spotuyla duyurdu.

Çocuklara enerji verimliliği bilinci

Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonlar da kullanıldı.

Bina yalıtım ve aydınlatma

Söz konusu spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.

Prizden çıkartmayı unutmayın

Kullanılmayan elektronik eşyaların prizden çıkarılması gerektiği belirtilen kamu spotunda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya yakın tasarruf edilebileceği belirtildi.

Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkati çekecek.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 07:00
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