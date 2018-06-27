Bakanlık açıkladı: Bin 500 daimi işçi alınacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ilana göre, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince daimi işçi alınacak.

2016 KPSS'YE GİRMİŞ OLMAK GEREKİYOR

Adayların 29 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği bildirilen ilanda şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Ayrıca adayların belirtilen diğer şartların dışında Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmaları gerekiyor.

BİLGİ VE BECERİYİ ÖLÇMEK İÇİN UYGULAMA YAPILACAK

Her aday İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanan listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Gerçekleştirilecek sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı meslek kolunda" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecek.

Başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları "Adres Kayıt Sistemi"ndeki adresleri dikkate alınacak.

İŞKUR'un ilan edeceği nihai listede yer alan adaylar sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerisinin ölçülmesi maksadıyla uygulama yapılacak.

Sınavların 100 puan üzerinden değerlendirileceği belirtilen ilanda, KPSS puanının yüzde 70'i, sözlü ve uygulamalı puanın yüzde 30'u alınmak suretiyle başarı sırasının belirleneceği kaydedildi.

BİRÇOK MESLEK KOLUNDA ALIM YAPILACAK

İŞKUR tarafından sınav için seçilen adayların istenilen bilgi ve belgeleri kontrolü maksadıyla sınava girecekleri iş yerine götürmeleri istenilirken, sınav tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.msb.gov.tr.) ilan edileceği, bu nedenle adayların başvuru sürecini buradan takip etmeleri istenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın daimi işçi alacağı askeri iş yerleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Elazığ'daki fabrikalar ile tersaneler bulunuyor.

İşçi alımı gerçekleştirilecek meslek kolları arasında ise elektrikçi, boyacı, marangoz, tornacı, elektronikçi, kalıpçı, kaportacı, kaynakçı, demirci, tesviyeci, çarkçı, camcı, presçi, döşemeci, hidrolikçi, lastikçi, teknik ressam, bobinajcı, dökümcü, terzi, aşçı, uçak atış kontrol ve radar bakım ve onarımcısı, uçak hidrolik fren ve iniş takımları bakım ve onarımcısı, iş makineleri onarımcısı, tank makinisti, inşaatçı, iskeleci, kaptan ve gemi adamı bulunuyor.