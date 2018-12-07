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Bakanlık açıkladı! 32 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde yurt dışında 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.

07 Aralık 2018 Cuma 17:37
Bakanlık açıkladı! 32 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir hafta içinde yurt dışında 32 teröristin etkisiz hale getildiği belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca 12 adet piyade tüfeği, bir adet Tanksavar silahı (Law), 2.727 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 168 kg amonyum nitrat, 15 kg A-4 patlayıcı madde, yedi buçuk kilogram C-4 patlayıcı madde, 100 gr C-3 patlayıcı madde, 100 gr tahrip kalıbı, üç adet el bombası, yedi adet muhtelif telsiz ele geçirilmiş ve altı adet el yapımı patlayıcı imha edildiği bildirildi.

Teröristler tarafından kullanılan 39 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:37
  1. 32 terörist öldürüldü
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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