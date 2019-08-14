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Bakanlık 2,5 milyon ürünün ithalatına geçit vermedi

Ticaret Bakanlığınca, bu senenin ilk 7 ayında güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, uygunsuz görülen 2,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
Bakanlık 2,5 milyon ürünün ithalatına geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması ile üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin yarattığı haksız rekabetten etkilenmemeleri adına yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor. 

Sıkı denetim yapılıyor

Özellikle tüketicilere doğrudan sunulan, aralarında oyuncak, tıbbi cihaz, küçük ev aletleri ve cep telefonunun da yer aldığı birçok ithal ürün titizlikle denetleniyor. 

Bu kapsamda 2019'un 7 ayında toplam 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetime tabi tutulurken, yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde bu ürünlerden uygunsuz ya da güvensiz bulunan 2,5 milyonunun ithalatı engellendi. 

Denetimler neticesinde ithalatı engellenen ürünler arasında 359 bin tıbbi cihaz, 391 bin oyuncak ve 106 bin çift iş eldiveni, 375 bin aydınlatma cihazı, 593 bin adaptör/şarj cihazı, 53 bin otomotiv farı, 93 bin rulman, 185 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 21 bin el aletinin yanı sıra 974 ton inşaat çeliği yer aldı. 

Risk esaslı olması nedeniyle denetimlerde ürünlerinde belli standardı elde etmiş ve bu anlamda geçmişteki performansları iyi olan firmalar yerine riskli firmalar ve ürünlere öncelik verildi. 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Süleymaniye Ticaret Denetim Merkezi
  3. ithalat denetim

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